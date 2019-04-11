Бывший актер "95 квартала" пропал перед пресс-конференцией про Зеленского

Сегодня в информагентстве "Украинские новости" анонсировали пресс-конференцию бывшего участника "95 квартала" Дениса Манжосова.

"ЗаЗЕркалье – как и почему разошлись пути лучших друзей детства, партнеров по КВН и студии "95 Квартал" Владимира Зеленского и Дениса Манжосова" , так анонсировали пресс-конференцию на сайте агентства.

Однако Манжосов на пресс-конференции не появился.

"Господин Манжосов прибыл сюда в этот зал где-то за час до начала пресс-конференции. Его даже видели некоторые СМИ и одна из наших сотрудниц. Он ознакомился с территорией и потом вышел во двор перекурить, сел в такси или какую-то другую машину и на этом следы его пропали. Организаторы пресс-конференции, которые арендовали у нас этот зал, не могут с ним связаться", - рассказал директор ИА "Украинские новости" Денис Иванеско.

Действующий участник студии "Квартал 95" Александр Пикалов в свою очередь заявил, что Манжосов взял деньги за организацию пресс-конференции о истории его отношений с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

"Есть информация, что он взял деньги за это", - сказал Пикалов.

Он добавил, что не видел Манжосова около шести лет и не знает о чем тот хотел рассказать. При этом Пикалов подчеркнул, что Манжосов "ушел из команды "Квартала" уже давно" - в 2013 году.

Кроме того, перед пресс-конференцией Манжосова неизвестный сообщил о минировании "Украинских новостей". Агентство арендует два помещения на первом (где находится пресс-центр) и одном из верхних этажей (редакция) офисного здания на ул. Эспланадной, 20. Эвакуация людей, несмотря на сообщение о минировании, не проводилась.

Напомним, Манжосов вместе с Владимиром Зеленским и Александром Пикаловым основали команду КВН "95-й квартал" в 1997 году. В 2002 году на ее базе создали студию "95 Квартал".

В 2013 году сообщалось, что из-за конфликта с коллегами Манжосов покинул "Квартал". Причины конфликта до сих пор неизвестны.