Пиарщики экс-участника "Квартал 95" рассказали, почему он не пришел на пресс-конференцию

Пиарщики бывшего участника студии "Квартал 95" Дениса Манжосова объяснили, почему он не явился на пресс-конференцию на тему его отношений с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает агентство "Українські Новини", где должна была быть проведена пресс-конференция.

Отмечается, что пиарщики Манжосова переслали в редакцию его смс с извинениями.

"Мне все утро звонят, пишут, угрожают и т.д. Я приехал, увидел своих бывших друзей и изменил решение. Приношу свои извинения всем собравшимся. В течение 2 часов я запишу и выложу свое обращение. Я считаю, так будет правильно", - говорится в сообщении.

Фото: ukranews.com

"Вместе с тем, редакция не может подтвердить подлинность авторства полученного смс. Номер, с которого якобы было отправлено извинение, - недоступен", - говорится в сообщении "Українських новин".

Бывшие коллеги Манжосова из "95 квартала", которые также пришли на несостоявшуюся пресс-конференцию, заявили, что его не видели.

"Я пришел самый первый за 30 минут до начала пресс-конференции и не видел Манжосова", - сказал представитель "95 квартала" Артем Гагарин.

Сотрудники пресс-центра "Українських Новини", которые готовили зал для пресс-конференции, видели Манжосова - он зашел в зал, пробыл там меньше минуты и вышел на улицу. Пребывание Манжосова в пресс-центре также подтверждают записи с камер наблюдения офисного центра.