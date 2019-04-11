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​Команда Зеленского не собирается вести переговоры с "ДНР" и "ЛНР" в случае победы

"Это, мягко говоря, малоэффективно".

​Команда Зеленского не собирается вести переговоры с "ДНР" и "ЛНР" в случае победы
Фото: Макс Требухов

Команда Владимира Зеленского не собирается собирается вести переговоры с "ЛДНР" в случае его победы на выборах президента Украины.

Об этом сказал представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков в интервью BBC.

"Мы такие переговоры, конечно, не ведем. Вести переговоры или давить надо на тех, кто может принимать решения. Так называемые администрации "ДНР" и "ЛНР" не являются субъектами переговорного процесса, а лишь объектами. Ведь все ключевые решения принимаются в РФ. Эти говорящие головы, которые приезжают в Минск, озвучивают какие-то там тезисы, но на принятие решений никак не влияют. Поэтому переговоры с ними - это, мягко говоря, малоэффективно", - сказал Разумков.

Разумков сказал, что "ДНР" и "ЛНР" - это террористические организации, и "есть международная практика по этому поводу".

Он также высказал сомнения в эффективности роли Виктора Медведчука в переговорном процессе. Разумков добавил, что команда Зеленского не ведет с ним никаких переговоров о сотрудничестве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 апреля заявил, что в случае победы Зеленского в Кремле готовы к диалогу, но ему придется также вести переговоры с "ДНР" и "ЛНР". "Это внутриукраинский конфликт, и его могут решить сами украинцы", - сказал он.

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