Министр внутренних дел Арсен Аваков убежден, что новоизбранных президент будет придерживаться той линии, которую ему определит украинский народ.

Об этом он заявил журналистам в кулуарах 12-го Киевского форума безопасности.

"Победитель на президентских выборах все равно будет придерживаться той линии, которую ему определит украинский народ. Есть красная линия, за которую наши граждане не дадут зайти своим президентам", - сказал глава МВД.

Аваков подчеркнул, что главная задача правоохранителей - достойно провести эти выборы.

"Затем сказать всем подразделениям МВД, что они большие молодцы и готовиться к парламентским (выборам, - ред.), - отметил он.

Напомним, согласно данным опроса группы "Рейтинг", больше половины украинцев ждут улучшения в Украине после выборов.

В первом туре президентских выборов за шоумена Владимира Зеленского отдали свои голоса 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95%.

Второй тур состоится 21 апреля. По результатам соцопроса "Рейтинга", за Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% избирателей. Порошенко проигрывает ему во всех возрастных категориях и всех регионах, кроме запада.