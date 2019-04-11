В Окружной админсуд Киева подали новый иск об отстранении Супрун от должности министра

В Окружной административный суд Киева поступил новый иск о законности назначения и.о.министра здравоохранения Ульяны Супрун. На этот раз иск подал другой депутат от Радикальной партии Олега Ляшко - Алексей Ленский. Об этом сообщила Супрун на своей странице в Фейсбуке.

"Снова поступил новый иск против меня. Опять от народного депутата Радикальной партии Олега Ляшко. Опять с просьбой запретить мне исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Опять производство открыто по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела", - написала Супрун.

По словам Супрун, содержание иска копирует предыдущие документы, основания для иска те же, что и раньше. Причиной подачи иска глава Минздрава считает "нарушение схем и коррупционных потоков, увольнение одиозных медицинских феодалов и прямая конфронтация с ними".

"Еще одно совпадение - адвокатский запрос по этому иску к Министерству здравоохранения Украины поступило от той же адвокатской фирмы GoLaw law firm, обслуживающей уволенных из-за коррупции ректоров медицинских университетов, Екатерину Амосову и Валерия Запорожана. Ректоров, приводящих титушок в университеты,совершающих рейдерские захваты и всячески саботирующих работу учебных заведений. Ректоров, которые персонально несут ответственность за низкий уровень медицинского образования и высокий уровень коррупции в медицинской сфере в Украине", - написала Супрун.

Напомним, 5 февраля судья Каракашьян отстранил Супрун от исполнения обязанностей министра по иску Мосийчука, 14 февраля он отказал в удовлетворении ходатайства Минюста об обеспечении иска, однако отменил свое предыдущее решение "по собственной воле".