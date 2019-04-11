Команда Зеленского предлагает провести дебаты по видеосвязи

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского предлагают провести дебаты перед вторым туром выборов в формате телемоста. Об этом сегодня на брифинге заявил председатель штаба Зеленского Иван Баканов.

"Мы идем на встречу. И если действительно все хотят с нами вести дебаты, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост. Если Петр Порошенко будет в студии на "Суспільному", а мы будем на НСК "Олимпийском", пожалуйста, можно совместить картинки и вести дебаты друг с другом в прямом эфире", - сказал Баканов.

Отмечается, что в тот день в 20:00 на базе Национального общественного телевидения все будет готово к проведению дебатов. Если Порошенко и/или Зеленский не придут, на экране будет бегущая строка с текстом "Извините, кандидаты на пост президента, ФИО, не явились для участия в дебатах".

В тот же момент, глава фракции БПП в Верховной раде Артур Герасимов заявил, что дебаты Зеленского и Порошенко на НСК "Олимпийский" могут пройти только 14 апреля.

Центральная избирательная комиссия накануне подтвердила, что официальные дебаты, предусмотренные законом о выборах президента, должны состояться 19 апреля в телестудии.