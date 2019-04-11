ПАСЕ приняла решение по России (обновлено)
ПАСЕ приняла решение по России (обновлено)
Порошенко рассказал о конфликте с Коломойским
Порошенко рассказал о конфликте с Коломойским
Максим Степанов: «Мажоритарку не рассматриваю, но без дела не останусь»
Максим Степанов: «Мажоритарку не рассматриваю, но без дела не останусь»
Россия предупредила НАТО о возможном конфликте с Украиной
Россия предупредила НАТО о возможном конфликте с Украиной
Команда Зеленского назвала своих экспертов и советников
Команда Зеленского назвала своих экспертов и советников
За Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% избирателей, - опрос "Рейтинга"
За Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% избирателей, - опрос "Рейтинга"
Макрон примет Порошенко и Зеленского 12 апреля
Макрон примет Порошенко и Зеленского 12 апреля
Команда Зеленского предлагает провести дебаты по видеосвязи
Команда Зеленского предлагает провести дебаты по видеосвязи
Приват для президента
Приват для президента
ГлавнаяПолитика

Команда Зеленского предлагает провести дебаты по видеосвязи

В штабе заявили, что такое решение является "шагом навстречу".

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского предлагают провести дебаты перед вторым туром выборов в формате телемоста. Об этом сегодня на брифинге заявил председатель штаба Зеленского Иван Баканов.

"Мы идем на встречу. И если действительно все хотят с нами вести дебаты, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост. Если Петр Порошенко будет в студии на "Суспільному", а мы будем на НСК "Олимпийском", пожалуйста, можно совместить картинки и вести дебаты друг с другом в прямом эфире", - сказал Баканов.

Отмечается, что в тот день в 20:00 на базе Национального общественного телевидения все будет готово к проведению дебатов. Если Порошенко и/или Зеленский не придут, на экране будет бегущая строка с текстом "Извините, кандидаты на пост президента, ФИО, не явились для участия в дебатах".

В тот же момент, глава фракции БПП в Верховной раде Артур Герасимов заявил, что дебаты Зеленского и Порошенко на НСК "Олимпийский" могут пройти только 14 апреля.

Центральная избирательная комиссия накануне подтвердила, что официальные дебаты, предусмотренные законом о выборах президента, должны состояться 19 апреля в телестудии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также