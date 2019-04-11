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За Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% избирателей, - опрос "Рейтинга"

Порошенко проигрывает во всех возрастных категориях и всех регионах, кроме запада.

За Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% избирателей, - опрос "Рейтинга"
Фото: EPA/UPG

Во втором туре выборов президента за Владимира Зеленского готовы проголосовать 71,4% избирателей (среди тех, кто решил прийти на участок и уже определился с выбором), за Петра Порошенко - только 28,6%.

Об этом свидетельствует социологический опрос группы "Рейтинг", который проводился 5-10 апреля.

Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Также он является лидером среди жителей востока, юга и центра Украины. В то же время на западе позиции обоих кандидатов почти равны.

Более 40% избирателей Зеленского признались социологам, что намерены проголосовать не столько за Зеленского, сколько против Порошенко.

20% опрошенных считают, что когда люди выбирают Зеленского, они скорее голосуют непосредственно за личность, а 66% - таким образом выражают протест против существующей ситуации в стране.

Опрос проводился среди 3000 респондентов в виде личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

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