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Порошенко открестился от коррупции в оборонном комплексе

Президент возмутился, что расследование длится три года, но дело до сих пор не в суде.

Порошенко открестился от коррупции в оборонном комплексе
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко заявил, что непричастен к любым коррупционным схемам.

Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

"Я подчеркиваю, что ни к каким коррупционным схемам президент Петр Порошенко не был причастен. Я утверждаю и подчеркиваю это. Мне не было известно ни о каких коррупционных схемах. И я с совершенно чистой совестью сегодня вам это говорю и честно смотрю в глаза в том числе и правоохранительным органам", - заявил Порошенко, комментируя резонансные журналистские расследования, которые появились незадолго до выборов, в частности о коррупции в "Укроборонпроме".

Президент также возмутился тем, что расследование коррупции в "Укроборонпроме" длится с 2016 года, но дело до сих пор не в суде, а утечка из правоохранительных органов произошел за неделю до выборов.

"Чего вы ждали три года? Что вам еще было нужно, и почему дело не в суде? Это вопрос к НАБУ, к САП, ко всем правоохранительным органам", - заявил Порошенко.

Напомним, 25 февраля команда журналистских расследований Bihus.Info представила фильм, в котором утверждается, что сын Олега Гладковского Игорь вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн гривен.

Пока что из всей тройки задержан только Рогоза. Он находится под судом по делу о мошенничестве, не связанному с "Оптимумспецдеталью", и недавно получил новое подозрение в неуплате налогов. Второй фигурант - Виталий Жуков - до недавнего времени не имел статуса и числился как знакомый, который вывел Рогозу на Игоря Гладковского.

Игорь Гладковский называет это расследование фейком, но несмотря на это его отец был уволен с должности первого замсекретаря СНБО.

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