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Порошенко приехал на "Олимпийский", чтобы сдать тест на наркотики независимому агентству

В штабе Зеленского отказались от независимого тестирования.

Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко принял предложение боксера Владимира Кличко сдать анализы добровольной антидопинговой ассоциации. Для этого глава государства прибыл на НСК "Олимпийский".

"Предложение Кличко сдать анализы самой авторитетной добровольной антидопинговой ассоциации VADA – это отличный повод снять любые вопросы относительно объективности результатов теста на содержание запрещенных веществ", - сказал Порошенко.

"Я так понимаю, что сегодня Владимира Зеленского не было. Но я хочу поддержать обращение господина Владимира Кличко. Это не просто прихоть, а необходимая и абсолютная процедура, чтобы наша многомиллионная нация имела возможность и доверие, что нашим президентом и главнокомандующим не может стать человек, зависимый от наркотиков и алкоголя", - заявил он.

"Подчеркиваю, я не утверждаю, что Владимир Зеленский является наркоманом, но есть абсолютно прозрачные процедуры наивысших и независимых экспертов, которые должны показать не только украинцам, но и всему миру, что украинский президент - не зависимый от наркотиков. Игнорирование этого - это вопрос риска и угрозы командования оборонными силами, международной деятельностью", добавил он.

Глава государства отметил, что не знает стоимость проведения анализов и не платил за них лично.

Фото: пресс-служба президента

В штабе второго участника избирательной гонки Владимира Зеленского заявили, что их кандидат не больше не будет сдавать никакие анализы.

Напомним, сегодня утром Владимир Кличко предложил кандидатам в президенты Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко в среду по-настоящему сдать анализы специалистам антидопинговой организации VADA.

5 апреля Порошенко сдал анализы на территории НСК "Олимпийский" четырем медицинским учреждениям, а Зеленский - частной лаборатории, которая принадлежит его стороннику. Результаты анализов Зеленского сначала опубликовали "задним числом" - с датой забора материала 2 апреля, затем этот документ удалили и опубликовали новый с правильной датой. Позже клиника заявила, что ошибка была допущена сотрудником лаборатории, а затем и вовсе удалила свою страницу на Фейсбуке.

Проверка кандидатов в президенты на наркотики и алкоголь изначально была идеей самого Зеленского.

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