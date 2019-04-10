Макрон примет Порошенко и Зеленского 12 апреля

Кандидат в президенты, актер Владимир Зеленский посетит Париж (Франция) и проведет встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном в один день с Президентом Петром Порошенко - 12 апреля.

Об этом сообщил на брифинге внештатный советник Порошенко, спикер его избирательного штаба Олег Медведев.

"Мне известно, что Зеленский поедет к Макрону. По дипломатическим каналам французы координировали этот вопрос с украинской стороной. Позиция Порошенко состоит в том, что для Зеленского было бы полезно слезть со сцены, выйти из сферы шоу-бизнеса и немножко нырнуть в мир реальной политики, в том числе международной, и получать какой-то опыт... Поэтому мне известно, что Зеленский будет, кажется, в пятницу в Париже и действительно проведет встречу с Макроном. В этот же день в Париже должен быть и Петр Порошенко и тоже будет встречаться с Макроном", - сказал он.

Порошенко отправится в Париж для встречи с Макроном после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 12 апреля.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила на 21 апреля второй тур выборов, где победит тот, кто получит больше голосов.