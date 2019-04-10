Уголовное дело о перестрелке в Княжичах передано в суд

Обвинительный акт по перестрелке в Княжичах, когда из-за несогласованных действий полицейских подразделений погибли пять человек, 10 апреля передали в Броварской горрайонный суд Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратура.

4 декабря 2016 года в селе Княжичи киевский угрозыск при поддержке спецназа КОРД проводил операцию по задержанию грабителей. На место также прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны, которое среагировало на сработавшую сигнализацию. Полицейские ГСО по какой-то причине задержали двух сотрудников Управления оперативной службы ГУ Национальной полиции в Киеве, которые принимали участие в спецоперации. После этого между ГСО и группой захвата началась перестрелка, приведшая к человеческим жертвам.

В январе 2017 года в связи с событиями в Княжичах семеро полицейских были уволены, еще девять понесли дисциплинарное наказание.

В конце августа 2017 года ГПУ сообщила о подозрении троим лицам. Это бывший начальник управления уголовного розыска Нацполиции Киева Леонид Курята, экс-заместитель начальника отдела уголовной полиции Шевченковского управления Нацполиции Киева Роман Мариновский, а также старший инспектор управления "КОРД" Андрей Курта.

В декабре 2017 года ГПУ также сообщила о подозрении еще двум полицейским - начальнику управления оперативной службы Нацполиции Киева и начальник отдела Управления оперативной службы.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.365 УК Украины (превышение власти). Кроме этого, одного из них вменяют ч.2 ст.15 и ч.2 ст.15 УК Украины (покушение на умышленное убийство), а еще двум - по ч.3 ст.27 ч.2 ст.15 ч.2 ст.115, ч.3 ст.27 ст.115 УК Украины (организация умышленного убийства).

Троим из них грозит по 15 лет заключения, еще двоим - пожизненный срок.