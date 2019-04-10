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​Владимир Кличко позвал Зеленского и Порошенко на "Олимпийский" для настоящей сдачи анализов

В Киев прибыла делегация антидопинговой организации VADA.

​Владимир Кличко позвал Зеленского и Порошенко на "Олимпийский" для настоящей сдачи анализов
Фото: EPA/UPG

Владимир Кличко предложил кандидатам в президенты Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко в среду по-настоящему сдать анализы специалистам антидопинговой организации VADA.

"Я призываю кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК Олимпийский между 15 и 18 часами и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории", - сказал Кличко на брифинге в среду на "Олимпийском".

Он пояснил, что сдача анализов, которую проводили кандидаты 5 апреля, не внушает доверия.

"Когда каждый из кандидатов выбрал свою лабораторию и спустя пару часов объявил о том, что мы чистые, тесты были сделаны и все хорошо. Это рассмешило не на шутку и стало даже как-то грустно. Сделать профессиональное компетентное тестирование за пару часов нереально. И это привлекло мое внимание", - сказал Кличко.

Поэтому, сказал боксер, он обратился к организации VADA, работающей с Всемирным антидопинговым агентством.

"Обе организации пользуются одной лабораторией и одними специалистами. Если у кого-то есть вопросы, что одна организация непрофессиональная и не имеет ничего общего с другой, то это ошибка. Лаборатория и специалисты одни", - пояснил Кличко.

Он пообещал, что это тестирование будет настоящим, а не постановочным.

Напомним, 5 апреля Порошенко сдал анализы на территории НСК "Олимпийский" четырем медицинским учреждениям, а Зеленский - частной лаборатории, которая принадлежит его стороннику.

При этом Порошенко заявил о готовности пройти тестирование и в VADA, а команда Зеленского заявила, что их кандидат больше анализов сдавать не будет.

Проверка кандидатов в президенты на наркотики и алкоголь изначально была идеей самого Зеленского.

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