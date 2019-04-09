​Трое претендентов на должность глав Таможенной и Налоговой служб отсеялись на стадии теста по иностранному языку

Тест прошли соответственно пять и шесть претендентов.

Три претендента на должности руководителей Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы отсеялись уже на стадии теста по иностранному языку.

Об этом сообщил в Фейсбуке первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, который претендует на должность главы Таможни.

"Конкурс на должности глав Налоговой и Таможенной. Тест по иностранному языку прошли соответственно пять и шесть претендентов. Они и допущены к конкурсу", - написал Нефьодов.

По его информации, из кандидатов на должность Главы Таможенной службы (соучредитель компании "Лига Импекс" Артем Груша; и.о. заместителя председателя ГФС Виктор Кривицкий; начальник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Житомирской таможни ГФС Михаил Мирошниченко; первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов; заместитель начальника главного управления ГФС в Киевской области Игорь Орленко; эксперт по правовым вопросам в центре социально-экономических исследований Case-Украина Андрей Саварець; директор международной юридической группы "Федерал Партнерс" Александр Федоришин), тест не прошел и.о. замглавы ГФС Виктор Кривицкий.

Из претендентов в Налоговую (замминистра финансов Сергей Верланов; замминистра юстиции Сергей Петухов; главный редактор журнала "Рейтинг" Мария Данюк; начальник главного управления ДФС в Киевской области Алексей Кавилин; экс-начальник управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Ивано-Франковской области Петр Кулик; член общественного совета при ГФС Дмитрий Алексеенко; экс-судья Высшего административного суда Украины Сергей Острович) отсеялись Данюк и Острович.

"Расскажите мне теперь, что «система не пускает никого». Иногда для того, чтобы выиграть в лотерею, надо, по крайней мере, купить лотерейный билет", - добавил он.

Напомним, в конце 2018 года Кабмин принял решение разделить Государственную фискальную службу на Налоговую и Таможенную. Положения о работе служб утверждены правительством 6 марта 2019 года. Согласно обнародованным положениям, налоговая милиция остается в составе Налоговой службы. Главы служб назначаются на конкурсной основе и увольняются правительством по предложению комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы. Предельную численность сотрудников также устанавливает правительство.

Разделение ГФС - один из "маяков" Международного валютного фонда. Этот процесс должен быть завершен до конца апреля.

8 апреля Нацагентство по вопросам госслужбы приняло документы от 14 кандидатов на должности руководителей Налоговой и Таможенной служб: