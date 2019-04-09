Апелляционный суд отказался выпустить из СИЗО ​экс-начальника Генштаба Заману

Апелляционный суд Киева рассмотрел жалобу экс-начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы на арест.

Об этом сообщила в Фейсбуке журналистка Наталия Двали.

"Только что в Апелляционном суде по делу генерал-полковника Заманы коллегия судей вышла из совещательной комнаты без решения. Судьи отметили, что не смогли вынести решение по апелляционной жалобе защиты на избрание меры пресечения, поскольку у них есть много вопросов к Военной прокуратуре и аргументам, которые приводились для обоснования, почему Замана должен находиться в СИЗО во время досудебного следствия", - написала она.

Суд объявил перерыв до понедельника, 15 апреля, и обязал Военную прокуратуру предоставить материалы уголовного производства относительно госизмены Заманы.

"Кстати, за четыре заседания по делу Заманы (два в Печерском суде, два - в Апелляционном, только эта коллегия судей ставила более чем адекватные вопросы и обвинению, и защите)", - отметила Двали.

Фото: Наталия Двали / facebook

Напомним, 25 февраля Главная военная прокуратура сообщила Замане о подозрении в госизмене. По мнению обвинения, экс-начальник Генштаба незаконно сократил 3 тыс. сотрудников военных комиссариатов и отменил учет призывников. Также действия Заманы в 2013 году привели к сокращению 14 тыс. военнослужащих, расформированию 70 военных частей и объединений.