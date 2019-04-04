Подольский райсуд столицы начал рассмотрение дела руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Об этом сообщает "Укринформ".
В зале суда присутствовал обвиняемый, его адвокаты и прокурор. В начале судебного заседания адвокат Андрей Доманский ходатайствовал о переводе Вышинского из отдельного бокса для задержанных, чтобы он мог находиться рядом со своими защитниками. Коллегия судей под председательством судьи Елены Павленко удовлетворила это ходатайство.
После этого прокурор Валерий Хара начал зачитывать обвинительный акт.
Обновление. В суде зачитали 18 из 80 страниц обвинительного акта. В частности, сторона обвинения зачитывала материалы, которое размещало издание "РИА Новости-Украина". В материалах, по словам стороны обвинения, содержались статьи с призывами к сепаратистским действиям, а также призывы к разжиганию этнической вражды. Следующее судебное заседание по рассмотрению дела по существу назначено на 15 апреля.
Напомним, Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили с госизмене, в призывах к нарушению суверенитета страны и территориальной целостности. Вышинского арестовали без права внесения залога, ему грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания его виновным.
По результатам предварительного расследования прокуратура АР Крым направила обвинительный акт в отношении Вышинского в Подольский райсуд Киева для рассмотрения по существу