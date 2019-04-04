Подольский райсуд столицы начал рассмотрение дела руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Об этом сообщает "Укринформ".

В зале суда присутствовал обвиняемый, его адвокаты и прокурор. В начале судебного заседания адвокат Андрей Доманский ходатайствовал о переводе Вышинского из отдельного бокса для задержанных, чтобы он мог находиться рядом со своими защитниками. Коллегия судей под председательством судьи Елены Павленко удовлетворила это ходатайство.

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ

После этого прокурор Валерий Хара начал зачитывать обвинительный акт.

Обновление. В суде зачитали 18 из 80 страниц обвинительного акта. В частности, сторона обвинения зачитывала материалы, которое размещало издание "РИА Новости-Украина". В материалах, по словам стороны обвинения, содержались статьи с призывами к сепаратистским действиям, а также призывы к разжиганию этнической вражды. Следующее судебное заседание по рассмотрению дела по существу назначено на 15 апреля.

Напомним, Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили с госизмене, в призывах к нарушению суверенитета страны и территориальной целостности. Вышинского арестовали без права внесения залога, ему грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания его виновным.

По результатам предварительного расследования прокуратура АР Крым направила обвинительный акт в отношении Вышинского в Подольский райсуд Киева для рассмотрения по существу