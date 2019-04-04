Передвиборна програма Володимира Зеленського
Передвиборна програма Володимира Зеленського
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским: Стадион - так стадион!
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским: Стадион - так стадион!
​Умер российский актер Алексей Булдаков
​Умер российский актер Алексей Булдаков
Зеленский позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр
Зеленский позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр
Гнів - ще не гідність
Гнів - ще не гідність
У Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебаты (обновлено)
У Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебаты (обновлено)
Порошенко предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского"
Порошенко предложил Зеленскому сдать анализы в медпункте "Олимпийского"
В Киеве при закладке мины под автомобиль сотрудника спецслужбы подорвался диверсант (обновлено)
В Киеве при закладке мины под автомобиль сотрудника спецслужбы подорвался диверсант (обновлено)
Гибридные выборы. Тур первый
Гибридные выборы. Тур первый
ГлавнаяПолитика

73% избирателей поддерживают проведение дебатов перед вторым туром выборов

Еще 17,8% считают, что дебаты совершенно излишни.

73% избирателей поддерживают проведение дебатов перед вторым туром выборов
Фото: InfoResist

73,5% украинцев считают, что кандидаты в президенты, которые войдут во второй тур, должны принять участие в публичных дебатах между собой. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.

В частности, 44% опрошенных придерживаются мнения, что дебаты должны быть проведены обязательно, и еще 30% - что это желательно. 18% опрошенных считают такие дебаты ненужными, а еще 8% не смогли определиться с ответом.

42% респондентов заверили, что в любом случае будут смотреть теледебаты, 31% ответили, что посмотрят, если дискуссия будет интересной и содержательной.

Наиболее важными темами для обсуждения респонденты назвали следующие:

  • "Как достичь мира на Донбассе Как добиться освобождения оккупированных территорий Донбасса и их интеграции в Украине?" (42%);
  • "Как преодолеть коррупцию в Украине?" (40%);
  • "Как добиться роста экономики?" (40%);
  • "Программа развития Украины на годы своего президентства и на более далекую перспективу" (39%);
  • "Какие проблемы страны кандидат в президенты будет решать в первую очередь, если будет избран президентом?" (31.5%).

Исследование проводилось с 20 по 26 марта 2019 среди 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность не превышает 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 10%, 1,7% - для показателей близких к 5 %.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также