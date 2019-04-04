Нацгвардия оцепила территорию возле "Олимпийского" (обновлено)

Национальная гвардия Украины оцепила НСК "Олимпийский" в Киеве, поблизости находятся также машины ГосЧС. Об этом сообщил журналист Левко Стек на своей странице в Фейсбуке.

После заявления главы государства Петра Порошенко о том, что завтра в медпункте "Олимпийского" он и второй кандидат в президенты - актер Владимир Зеленский - пройдут медосмотр, предполагается, что территорию спорткомплекса проверяют перед прибытием Президента.

Нацгвардейцы не сообщает, по какой причине выставлено оцепление.

Обновление. Администрация Президента Украины объявила аккредитацию журналистов на посещение Петром Порошенко НСК "Олимпийский". Визит назначен на 9:00 утра, вход журналистов начнется в 8:00.

Напомним, ранее сегодня Порошенко пригласил Зеленского выполнить одно из требований последнего - пройти медицинское освидетельствование на наркотики и алкоголь. Штаб Зеленского на данный момент не подтвердил и не опроверг участие кандидата в медосмотре.