Минюст направил России ноту с требованием освободить 113 осужденных украинцев

Министерство юстиции Украины направило России ноту с требованием немедленно передать 113 осужденных украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

"Украина направила ноту РФ с требованием передать украинским компетентным органам 113 граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории РФ и временно оккупированной территории Украины - в Автономной Республике Крым - в нарушение норм международного гуманитарного права и международного права прав человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Минюст поступили обращения граждан, осужденных приговорами украинских судов, которые после аннексии Крыма были вынуждены отбывать наказание на территории Крыма или переведены на территорию РФ.

"В соответствии со ст. 1 закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" территория Крыма является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины. Функционирование на временно оккупированной территории судов, которые выносят решения именем Российской Федерации, а также осуществление ими правосудия в соответствии с российским процессуальным и материальным правом не имеет правовых последствий по законодательству Украины. Указанные граждане Украины незаконно лишены свободы и права отбывать наказание на территории Украины за преступления, совершенные ими на территории Украины, за которые они осуждены в соответствии с законодательством РФ", - подчеркнули в Минюсте.

Согласно ч. 3 ст. 5 закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" ответственность за нарушение определенных Конституцией и законами Украины прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированной территории полуострова возлагается на Россию как государство-оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного права.

Таким образом, Украина требует от РФ немедленного возвращения своих граждан и требует обеспечить им возможность отбывать наказание, назначенное украинскими судами, на территории Украины, а также реализовать свое право на рассмотрение дела установленным законом Украины судом.

Напомним, 20 марта Украина забрала из ОРЛО 60 заключенных. Следующий визит омбудсмена Людмилы Денисовой в Луганскую область запланирован на апрель.