ЦИК обработал 100% протоколов

Во второй тур президентских выборов проходят Зеленский и Порошенко.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на утро 4 апреля обработала 100% электронных протоколов голосования на выборах президента Украины.

Об этом сообщается на сайте ЦИКа.

Так, согласно данным голосования, в первом туре побеждает шоумен Владимир Зеленский - за него проголосовали 30,24%, или 5 713 825 избирателей. На втором месте - действующий президент Петр Порошенко с 15,95% (3 014 523 голосов).

Третья - лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 13,40% (2 532 230 голосов).

В среду вечером были обработаны 99,99% протоколов в электронном виде. Однако сообщалось, что один из участков в Киевской области не передал данные в ЦИК.

Напомним, накануне кандидат в президенты, артист Владимир Зеленский позвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты перед вторым туром выборов. Одним из условием их проведения он назвал то, чтобы они проходили на НСК "Олимпийский". Зеленский дал Порошенко сутки на размышление.

В НСК "Олимпийский" сообщили, что пока не получали заявок на проведение дебатов, но готовы их рассмотреть.

Позже в Telegram-канале Порошенко появилось голосование о дебатах на стадионе, а затем он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что согласен на дебаты на НСК.