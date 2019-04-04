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Слово за ЦИК: НОТУ готово к дебатам между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском"

Техническая возможность провести трансляцию есть.

Слово за ЦИК: НОТУ готово к дебатам между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском"

Общественное телевидение имеет техническую возможность провести трансляцию с НСК "Олимпийский", однако это нельзя пока назвать дебатами.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на пресс-службу телеканала.

В НОТУ ссылаются на положение Центризбиркома о проведении дебатов от 2014 года. В нем указано, что дебаты проводят в студии национального вещателя.

"Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет - то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты", - пояснили в пресс-службе.

ранее кандидат в президенты, артист Владимир Зеленский позвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты перед вторым туром выборов. Одним из условием их проведения он назвал то, чтобы они проходили на НСК "Олимпийский". Зеленский дал Порошенко сутки на размышление.

После этого в команде Порошенко отметили, что он не будет устраивать дебаты на стадионе. С Зеленским он намерен встречаться в телестудии, как прописано в законе.

В Telegram-канале Петра Порошенко появилось голосование о дебатах на стадионе. Глава государства спросил, нарушать ли ему закон.

В то же время в НСК "Олимпийский" заявили, что пока не получали заявок на проведение дебатов, но готовы их рассмотреть.

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