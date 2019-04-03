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НСК "Олимпийский" прокомментировал заявление Зеленского о дебатах

НСК пока не получал заявок на проведение дебатов, но готов их рассмотреть.

НСК "Олимпийский" прокомментировал заявление Зеленского о дебатах
НСК "Олимпийский"
Фото: EPA/UPG

Государственному предприятию НСК "Олимпийский" пока не поступало никаких официальных заявок или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НСК.

"Предложение одного из кандидатов в президенты провести такие дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве является его собственной инициативой. Оно не обсуждалось с руководством госпредприятия, и не согласовывалось с графиком проведения мероприятий на стадионе", - говорится в заявлении пресс-службы НСК.

Отмечается, что в случае поступления соответствующих предложений администрация НСК будет рассматривать их в рабочем порядке.

"Попутно заявляем, что НСК "Олимпийский" является аполитичным государственным предприятием и не принимает никакого участия в избирательной кампании любого из кандидатов в президенты Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее кандидат в президенты, артист Владимир Зеленский позвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты перед вторым туром выборов. Одним из условием их проведения он назвал то, чтобы они проходили на НСК "Олимпийский".

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