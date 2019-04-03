НСК "Олимпийский" прокомментировал заявление Зеленского о дебатах

НСК пока не получал заявок на проведение дебатов, но готов их рассмотреть.

Государственному предприятию НСК "Олимпийский" пока не поступало никаких официальных заявок или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НСК.

"Предложение одного из кандидатов в президенты провести такие дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве является его собственной инициативой. Оно не обсуждалось с руководством госпредприятия, и не согласовывалось с графиком проведения мероприятий на стадионе", - говорится в заявлении пресс-службы НСК.

Отмечается, что в случае поступления соответствующих предложений администрация НСК будет рассматривать их в рабочем порядке.

"Попутно заявляем, что НСК "Олимпийский" является аполитичным государственным предприятием и не принимает никакого участия в избирательной кампании любого из кандидатов в президенты Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее кандидат в президенты, артист Владимир Зеленский позвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты перед вторым туром выборов. Одним из условием их проведения он назвал то, чтобы они проходили на НСК "Олимпийский".