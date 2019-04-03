Заседание суда по делу Омеляна назначено на 6 мая

В среду, 3 апреля, Соломенский районный суд Киева с участием прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры провел подготовительное заседание по делу министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Фейсбуке.

"Учитывая то, что обвинительный акт был направлен в суд за несколько дней до вынесения Конституционным судом решения об отмене ст. 368-2 УК, которая предусматривала уголовную ответственность за незаконное обогащение, в этой части коллегией судей было принято решение о закрытии уголовного производства. В связи с этим был отменен арест имущества обвиняемого, в том числе - автомобиля БМВ Х5 (арест накладывался в целях обеспечения конфискации имущества как вида наказания)", - говорится в сообщении.

Относительно обвинения по двум эпизодам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), то в этой части назначено судебное разбирательство по существу на 6 мая 2019 года.

"Таким образом Омелян обвиняется в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 годы, он умышленно указал недостоверные сведения, которые отличаются от достоверных соответственно на более 3 млн гривен и 8 млн гривен", - отметили в САП.

Напомним, 22 февраля САП передала в суд обвинительный акт против Омеляна. Следствие считает, что, работая исключительно на госслужбе, Омелян не мог законно накопить достаточно денег, чтобы в 2015 году купить новый автомобиль премиум класса за 1,4 млн гривен и хранить 90 тыс. долларов США и 25 тыс. евро наличными.

Чтобы скрыть состояние, Омелян якобы зарегистрировал машину на родного брата, но пользовался им с самого начала сам министр и его жена.

Подавая декларации за 2015-2016 годы, министр не задекларировал право пользования указанным автомобилем, расходы на его приобретение, расходы на аренду дома в пригороде Киева и право пользования домом и земельным участком. Детективы НАБУ считают, что сведения в декларациях Омеляна за эти годы отличались от реальных более чем 8 млн гривен.