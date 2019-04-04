"Болельщиков обеих команд" призывают вести себя вежливо и правопорядок не нарушать.

МВД готово обеспечить безопасность во время дебатов на "Олимпийском"

Министерство внутренних дел готово обеспечить безопасность во время дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщил в Фейсбуке спикер МВД Артем Шевченко.

"Стадион так стадион. Не впервые. Финал Лиги Чемпионов УЕФА в мае прошлого года провели без проблем. Поэтому подразделения МВД Украины, а именно, Национальная полиция Украина с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины и Национальная гвардия Украины готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на НСК "Олимпийский" во время президентских дебатов", - написал Шевченко.

Он пожелал победы сильнейшему и напомнил, что зрителям также необходимо соблюдать порядок.

"Только болельщикам из обеих команд - вести себя вежливо и правопорядок не нарушать!", - добавил спикер МВД.

Напомним, по результатам обработки 100% протоколов, во второй тур президентских выборов выходят шоумен Зеленский и действующий президент Порошенко.

Накануне Зеленский позвал Порошенко на дебаты перед вторым туром выборов. Одним из условием их проведения он назвал то, чтобы они проходили на НСК "Олимпийский". Зеленский дал Порошенко сутки на размышление.

В команде Порошенко в ответ заявили, что президент не будет устраивать дебаты на стадионе, однако, позже в Telegram-канале Порошенко появилось голосование - он спросил, нарушать ли ему закон.

Рано утром Порошенко опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что согласен на дебаты на стадионе.