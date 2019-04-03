У Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебаты (обновлено)

Ионова предложила сыграть с Павелко в футбол, а Арьев назвал предложение "выходкой в стиле "забить стрелку".

Президент Петр Порошенко не будет устраивать дебаты с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на стадионе в Киеве.

Об этом заявила народный депутат от Блока Петра Порошенко Мария Ионова, передает Громадське.

"Президент Порошенко - европеец, и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты. А на стадион к нему (Зеленскому, - ред.) может прийти Павелко (президент Федерации футбола Украины - ред.) и сыграть в футбол", - сказала Ионова.

Обновление. На заявление Зеленского также отреагировал еще один депутат от фракции БПП Владимир Арьев, назвав его предложение провести дебаты "выходкой в стиле "забью тебе стрелку".

"Дебаты между кандидатами должна организовывать нейтральная сторона, а не один из штабов. Поэтому, выходки в стиле "забью тебе стрелку" - это пример того, что демократию, равенство возможностей и закон в Зе-команде просто не понимают и не уважают. Потому что закон о выборах Президента, ст.62 четко определяет время и порядок проведения дебатов. И занимается этим Общественный вещатель, а не чей-то штаб", - написал он в Фейсбуке.

Напомним, кандидат в преизиденты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".

Перед первым туром Зеленский, Порошенко и Юлия Тимошенко отказались прийти на дебаты, однако Тимошенко все же показательно пришла на ток-шоу "Обратный отсчет", - сказала короткую речь и ушла. 20 марта первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко зарегистрировала законопроект об обязательных дебатах между участниками второго тура президентских выборов.

В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, лидируют Владимир Зеленский (более 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть менее 16%).