Порошенко подписал закон о повышении пошлин на экспорт металлолома

Повышенная пошлина будет действовать шесть лет, до 2021 года.

Президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает повышение пошлины на экспорт лома черных металлов с 42 евро за тонну до 58 евро за тонну и продление ее до 15 сентября 2021 года.

Об этом сообщается на странице соответствующего законопроекта №9474 .

Согласно пояснительной записке, закон предусматривает повышение пошлины на экспорт лома черных металлов с 42 евро/тонна до 58 евро/тонна в связи с ростом цен на данное сырье на внешних рынках и потерей сдерживающего эффекта пошлины.

Также отмечается, что введение в Украине режима военного положения, который длился с 26 ноября до 26 декабря 2018 года, вызывает дополнительные основания для применения соответствующих исключений из правил Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ)/Всемирной торговой организации (ВТО).

Изначально редакция законопроекта предусматривала продление пошлины до 15 сентября 2022 года, однако в ходе обсуждения была внесена поправка главы фракции БПП Артура Герасимова, согласно которой действие пошлины было продлено до 2021 года.

Напомним, Верховная рада одобрила соответствующий закон 28 февраля, когда за него после нескольких неудачных попыток проголосовали 234 народных депутатов.

В июле 2016 года с целью ликвидации дефицита металлолома на внутреннем рынке парламент принял закон о временном повышении экспортной пошлины на металлолом с 10 до 30 евро за тонну.

Повышение экспортной пошлины активно лоббировали украинские металлурги. Они неоднократно указывали, что несмотря на острый дефицит металлолома на украинских заводах, Украина экспортирует рекордные объемы лома, что является крайне деструктивной тактикой. В 2015 году вывоз лома из страны побил рекорд и составил более 1,2 млн тонн.

Последний раз Рада повысила ставку экспортной пошлины на лом черных металлов с 30 до 42 евро и продлила действие пошлин на год в мае прошлого года. Перед этим пошлины повышали также и в 2017 году. Тогда представительство Евросоюза призывали не продлевать действие пошлин, поэтому что этот шаг нарушит договоренность с ЕС по отмене этих пошлин.

В ЕС утверждали, что повышение действия и размера пошлин на металлолом нарушает "дух и букву" Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.