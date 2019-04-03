В 2018 году аграрии собрали 132,9 тыс. тонн ягод

За последние 4 года экспорт ягод увеличился в 5 раз.

Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что украинские аграрии вырастили и собрали 132,9 тыс. тонн ягод в 2018 году. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

"По результатам 2018 года в Украине произведено 132,9 тыс. тонн ягод во всех категориях хозяйств, из которых только 15,3 тыс. тонн - на сельскохозяйственных предприятиях", - сказано в нем.

Наибольшую долю собранных ягод составляет земляника, которой выращено 62,3 тыс. тонн, далее идет малина - 35,6 тыс. тонн и смородина - 29,6 тыс. тонн.

«За последние четыре года экспорт увеличился почти в пять раз, а именно с 4,5 тыс. Тонн до 23,5 тыс. Тонн. Украинские свежие ягоды экспортируются в Беларуси, Польши, Молдовы, Великобритании и Нидерландов, а крупнейшими потребителями замороженных ягод стали страны ЕС », - отметила временно исполняющая обязанности министра агрополитики Ольга Трофимцева.

Также, по ее словам, по результатам 2018 года валовой сбор украинских органических ягод составил более 3,3 тыс. тонн.

Общая площадь земель, которая находится под производством органических ягод в Украине, составляет 737,82 га.

На данный момент зарегистрировано более 90 производителей органических ягод, около 20 экспортеров органических ягод и 8 экспортеров культивируемых ягод (малина и земляника).

Напомним, 6 февраля 2019 года Кабинет министров уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики Максима Мартынюка. Он возглавлял министерство с 2016 года.