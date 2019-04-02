Cловацкая железная дорога запустила поезд "Мукачево - Кошице" в тестовом режиме

Акционерное общество "Укрзализныця" и Словацкие железные дороги запустили поезд "Мукачево - Кошице" (Словакия) в тестовом режиме. Об этом написал председатель правления "Укрзалызници" Евгений Кравцов на своей странице Facebook.

"Через 15 минут железнодорожники в Мукачево будут встречать первый поезд с Кошице. Это пока тестовый рейс. Регулярное пассажирское сообщение, как и обещали, планируем запустить уже в июне", - написал он.

По его словам, с украинского вокзала в Словакию можно будет доехать рельсовым автобусом по евроколее за 4 часа по маршруту - "Кошице - Чьерна-над-Тисоу - Чоп - Мукачево".

Также "Укрзализныця" планирует построить недостающий отрезок евроколеи в Мукачево протяженностью примерно 500 м, дотянув его до железнодорожного вокзала. Сейчас поезд отправляется от специально оборудованной платформы, построенной в том месте, где заканчивается евроколея. Пассажирам приходится преодолевать расстояние примерно в полкилометра, чтобы добраться до нее от здания вокзала.

Напомним, 9 декабря 2018 года в свой первый рейс отправился поезд "Латорица" сообщением Будапешт-Мукачево. Цена билета в кассе венгерского вокзала в Будапеште составляет 20,9 евро.