На Пасху "Укрзализныця" назначила 41 дополнительный поезд

Назначены 8 дополнительных поездов и дополнительные рейсы на существующих маршрутах.

АО "Укрзализныця" назначило 41 дополнительный поезд к Пасхе и майским праздникам. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

На 1 апреля 2019 уже назначены 8 дополнительных поездов и дополнительные рейсы на 5 основных поездов на пасхальные и майские праздники.

Назначены следующие рейсы:

поезд № 191/192 "Киев - Львов" будет курсировать 26, 27 апреля и 5 мая отправлением из Киева в 7:42 и прибытием во Львов в 17:59. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:54 и прибывать в Киев в 21:47.

Поезд № 197/198 "Киев - Ковель" отправится в рейс 26 и 30 апреля, отправление из Киева в 6:17 и прибытие в Ковель в 15:11. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

Поезд № 162/161 "Киев - Николаев" будет курсировать 1 и 5 мая в Николаев, отправление из Киева - в 14:35, прибытие в Николаев в 4:53. Отправление из Николаева 30 апреля и 4 мая в 21:47 и прибытие в Киев в 12:28.

Поезд № 223/224 "Киев - Одесса" будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Киева - в 08:35 и прибытие в Одессу в 17:51. В обратном направлении отправление из Одессы в 11:08 и прибытие Киев в 20:31.

Поезд № 179 "Киев - Днепр" будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая, отправление из Киева в 08:03 и прибытие в Днепра в 17:57. Отправление из Днепра в 12:20 и прибытие в Киев в 22:04.

Поезд № 164/163 "Киев - Харьков" будет курсировать 27 апреля и 1 мая. Отправление из Киева в 5:37 и прибытие в Харьков в 13:45. В обратном направлении поезд отправится в 14:05 и прибудет в Киев в 21:37.

Поезд № 168 "Львов - Одесса" будет курсировать 27, 30 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Львова в 09:16 и прибытие в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.

Поезд № 205 "Покровск - Харьков" будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 1 мая. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. В обратном направлении поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровск в 22:07.

Дополнительные рейсы назначены для поездов № 670 "Кременчуг - Бахмач", № 774 "Киев - Шостка", № 782/781 "Киев - Черкассы", № 779/780 "Сумы - Киев - Винница" и № 111/112 "Харьков - Львов".

Напомним, 30 марта "Укрзализныця" назначила запустила ночной экспресс №10/9 "Киев - Мариуполь", который будет выполнять рейс на два часа быстрее по сравнению с другими поездами в этом направлении.