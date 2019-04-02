​Глава Совета НБУ спрогнозировал стабильный курс гривны

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин прогнозирует стабильный курс гривны. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что в ближайшие несколько месяцев на валютном рынке Украины не стоит ожидать тревожных событий, поскольку продолжится экспорт сельхозпродукции урожая прошлого года, который был рекордным. В конце марта был опубликован окончательный отчет Госстата по сбору зерновых в 2018 году, в нем подтверждается исторический урожай на уровне 70,1 млн тонн.

«Также были получены самые высокие в истории показатели валового сбора кукурузы, сои, подсолнечника. Чрезмерного оптимизма питать не стоит, поскольку мировые цены на пшеницу и кукурузы уже несколько месяцев как стабилизировались на относительно невысоком уровне. Но благодаря большим объемам экспорта аграрии в очередной раз поддержат курс гривны», – добавил глава совета НБУ.

Также он отметил, что начинается сезонное повышение спроса на продукцию и полуфабрикаты из черных металлов.

Цены демонстрируют умеренно положительную для украинских металлургов динамику - за первые три месяца 2019 года стоимость метрической тонны стали выросла на 6%.

Также Богдан Данилишин утверждает, что существенный рост импорта в первые два месяца 2019 был обусловлен временными факторами - закупкой тепловыделяющих элементов для АЭС, импортом энергетического угля, активным ввозом автомобилей после окончания льготного режима таможенной легализации авто на еврономерах. Влияние этих причин на рост спроса на валюту снизит свою актуальность.

«Наконец, есть еще один фактор, который может оказать положительное влияние на стабильность гривны в перспективе до конца года. Риторика руководства основных центральных банков мира свидетельствует, что повышение ставок и ужесточение монетарной политики, скорее всего, не будет ни в США, ни в Великобритании, ни в зоне евро. Поэтому отношение финансовых спекулянтов на развивающиеся рынки будет улучшаться», – подчеркнул Данилишин.

Глава Совета НБУ отмечает, что существенное влияние на курсовую динамику может оказать продолжение сотрудничества Украины с МВФ.

Он напомнил, что объемы погашения внешнего долга в 2019 году весьма существенные, и, чтобы не тратить международные резервы НБУ, нужно продолжить привлечение кредитов МВФ и связанного финансирования.

«В этом году с курсом складывается ситуация, в значительной мере нетипичная для нескольких предыдущих лет. В частности, мы не видим временной, но ощутимой девальвации гривны, которая начиналась в декабре и продолжалась большую часть января (2016-2018 годы), иногда задевая и февраль (в 2015 году). Вероятно, ключевую роль сыграло равномерное расходование средств госбюджета в конце года, что произошло впервые за последние 5 лет», - добавил глава Совета НБУ.

Напомним, НБУ обнародовал график погашения внешнего долга в 2019 году. Объем платежей по валовому внешнему долгу Украины в 2019 году составил $15,655 млрд. Речь идет о $11,951 млрд в счет погашения долга и $3,703 млрд в счет его обслуживания