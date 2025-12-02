ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ГоловнаЕкономікаФінанси

Нацбанк повідомив про залишок у понад 30,3 млрд грн на спецрахунку для оборони

Лише за листопад надійшло понад 6,1 млрд грн.

Нацбанк повідомив про залишок у понад 30,3 млрд грн на спецрахунку для оборони
НБУ
Фото: ua.news

Національний банк України оприлюднив оновлені дані щодо спецрахунку, відкритого 24 лютого 2022 року для підтримки Сил оборони. 

Станом на 1 грудня 2025 року на ньому зберігається понад 30,3 млрд грн. Лише за листопад надійшло понад 6,1 млрд грн, додали в НБУ.

За інформацією банку,загалом від початку повномасштабної війни на спецрахунок спрямували майже 126,8 млрд грн в еквіваленті. Перекази надходили як від українських громадян та бізнесу, так і від міжнародних донорів — зокрема, зі США, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Швеції, Швейцарії, Франції, Канади, Австралії, Гонконгу та багатьох інших країн.

Із-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, юані, єни, франки, злоті, австралійські долари) надійшло майже 105,2 млрд грн.

Загалом із початку вторгнення НБУ вже перерахував на потреби оборони майже 96,7 млрд грн, з них у листопаді 2025 року — майже 12,2 млрд грн. 

НБУ підкреслив, що спецрахунок і надалі залишається одним із важливих інструментів підтримки українських сил оборони.
