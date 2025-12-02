ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаЕкономікаДержава

Укренерго повідомило про ситуацію з відключенням світла у середу

Обмеження торкнуться усіх областей.

Укренерго повідомило про ситуацію з відключенням світла у середу
Відключення світла на Позняках у Києві

3 грудня в усіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження енергоспоживання.

Про це повідомила НЕК «Укренерго».

У компанії нагадали, що причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень діятимуть упродовж доби обсягом від 0,5 до 3 черг;
  • графіки обмеження потужності - для промислових споживачів.

При цьому час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. 
