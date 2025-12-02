Укренерго повідомило про ситуацію з відключенням світла у середу

3 грудня в усіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження енергоспоживання.
Про це повідомила НЕК «Укренерго».
У компанії нагадали, що причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень діятимуть упродовж доби обсягом від 0,5 до 3 черг;
- графіки обмеження потужності - для промислових споживачів.
При цьому час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.