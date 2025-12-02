Укренерго повідомило про ситуацію з відключенням світла у середу

Відключення світла на Позняках у Києві

3 грудня в усіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження енергоспоживання.

Про це повідомила НЕК «Укренерго».

У компанії нагадали, що причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень діятимуть упродовж доби обсягом від 0,5 до 3 черг;

графіки обмеження потужності - для промислових споживачів.

При цьому час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.