ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаЕкономікаДержава

Верховна Рада ухвалила бюджет-2026 в другому читанні. Вимогу МВФ виконано

Фонд вимагав проголосувати до січня. 

Верховна Рада ухвалила бюджет-2026 в другому читанні. Вимогу МВФ виконано
Засідання ВРУ, 18 листопада 2025 р
Фото: LB.ua

Верховна Рада проголосувала на засіданні 3 грудня за проєкт бюджету на 2026-ий у другому читанні. Депутати виконали вимогу Міжнародного валютного фонду – голосування відбулося до 1 січня.

За проєкт бюджету віддали голоси 257 депутатів, стало відомо з трансляції на каналі Ради. Процес голосування супроводжували крики "Ганьба!".

Верховна Рада ухвалила бюджет-2026 в другому читанні
Фото: скриншот
Верховна Рада ухвалила бюджет-2026 в другому читанні

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа перед голосуванням наголосила на важливості ухвалення законопроєкту про бюджет цього місяця. Якби його не проголосували, то був би ризик втрати програми Міжнародного валютного фонду.

"А якщо в нас не буде програми з Міжнародним валютним фондом, то не буде і репараційного кредиту", – сказала вона. 

Пріоритетами бюджету стануть Сили оборони, освіта, соцпідтримка і охорона здоров'я. Освітянам заклали підвищення виплат, військовослужбовцям – ні.

Доходи становитимуть 2,391 трлн грн, у тому числі загальний фонд – 2,162 трлн грн, спеціальний – 230 млрд грн. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies