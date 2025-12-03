Верховна Рада проголосувала на засіданні 3 грудня за проєкт бюджету на 2026-ий у другому читанні. Депутати виконали вимогу Міжнародного валютного фонду – голосування відбулося до 1 січня.

За проєкт бюджету віддали голоси 257 депутатів, стало відомо з трансляції на каналі Ради. Процес голосування супроводжували крики "Ганьба!".

Фото: скриншот Верховна Рада ухвалила бюджет-2026 в другому читанні

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа перед голосуванням наголосила на важливості ухвалення законопроєкту про бюджет цього місяця. Якби його не проголосували, то був би ризик втрати програми Міжнародного валютного фонду.

"А якщо в нас не буде програми з Міжнародним валютним фондом, то не буде і репараційного кредиту", – сказала вона.

Пріоритетами бюджету стануть Сили оборони, освіта, соцпідтримка і охорона здоров'я. Освітянам заклали підвищення виплат, військовослужбовцям – ні.

Доходи становитимуть 2,391 трлн грн, у тому числі загальний фонд – 2,162 трлн грн, спеціальний – 230 млрд грн.



