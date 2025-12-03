Суспільне: Словаччина проти "репараційної позики" для України

Словаччина не підтримує "репараційну позику" для України, оскільки це начебто може зашкодити мирним ініціативам США.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на очільника МЗС Словаччини Юрая Бланара.
Міністр зазначив, що питання заморожених російських активів є складовою "мирного плану" адміністрації президента США, і Братислава не хоче втручатися в цей процес.
"З іншого боку, ми вважаємо, що конфіскація, скажімо так, заморожених активів є дуже делікатним питанням для майбутнього. Тому ми маємо бути дуже обережними і враховувати всі необхідні обставини, коли йдеться про ці заморожені активи", - зауважив Бланар.
Глава словацької дипломатії зазначив, що у цьому питанні Братислава орієнтується на позицію Бельгії, яка закликає утриматися від різких кроків.
Також Бланар наголосив, що уряд Фіцо "більше не буде підтримувати і фінансувати війну в Україні".
- Єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс раніше заявив, що Велика Британія та Канада, на території яких є заморожені активи Росії, можуть надати Україні фінансування за моделлю, яку запропонувала Єврокомісія, – так званих "репараційних позик".
- Два тижні тому стало відомо, що переговори між представниками Єврокомісії та урядом Бельгії щодо плану використати заморожені російські активи для кредиту Україні на суму 140 мільярдів євро завершилися без прориву.
- Бельгія наполягає, щоб інші країни ЄС надали фінансові гарантії у разі можливихризиків, пов’язаних із кредитом, забезпеченим активами Росії, замороженими на її території.
- Міністри фінансів країн ЄС планують повернутися до обговорення під час зустрічі Ecofin у Брюсселі цього місяця. Єврокомісія має представити список альтернативних варіантів фінансування України, якщо погодити використання російських активів не вдасться.