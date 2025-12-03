Суспільне: Словаччина проти "репараційної позики" для України

Братислава вважає, що така позика може зашкодити мирним ініціативам США.

Словаччина не підтримує "репараційну позику" для України, оскільки це начебто може зашкодити мирним ініціативам США.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на очільника МЗС Словаччини Юрая Бланара.

Міністр зазначив, що питання заморожених російських активів є складовою "мирного плану" адміністрації президента США, і Братислава не хоче втручатися в цей процес.

"З іншого боку, ми вважаємо, що конфіскація, скажімо так, заморожених активів є дуже делікатним питанням для майбутнього. Тому ми маємо бути дуже обережними і враховувати всі необхідні обставини, коли йдеться про ці заморожені активи", - зауважив Бланар.

Глава словацької дипломатії зазначив, що у цьому питанні Братислава орієнтується на позицію Бельгії, яка закликає утриматися від різких кроків.

Також Бланар наголосив, що уряд Фіцо "більше не буде підтримувати і фінансувати війну в Україні".