ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ГоловнаЕкономікаФінанси

Суспільне: Словаччина проти "репараційної позики" для України

Братислава вважає, що така позика може зашкодити мирним ініціативам США.

Суспільне: Словаччина проти "репараційної позики" для України
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар
Фото: EPA/UPG

Словаччина не підтримує "репараційну позику" для України, оскільки це начебто може зашкодити мирним ініціативам США.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на очільника МЗС Словаччини Юрая Бланара.

Міністр зазначив, що питання заморожених російських активів є складовою "мирного плану" адміністрації президента США, і Братислава не хоче втручатися в цей процес.

"З іншого боку, ми вважаємо, що конфіскація, скажімо так, заморожених активів є дуже делікатним питанням для майбутнього. Тому ми маємо бути дуже обережними і враховувати всі необхідні обставини, коли йдеться про ці заморожені активи", - зауважив Бланар.

Глава словацької дипломатії зазначив, що у цьому питанні Братислава орієнтується на позицію Бельгії, яка закликає утриматися від різких кроків.

Також Бланар наголосив, що уряд Фіцо "більше не буде підтримувати і фінансувати війну в Україні".

  • Єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс раніше заявив, що Велика Британія та Канада, на території яких є заморожені активи Росії, можуть надати Україні фінансування за моделлю, яку запропонувала Єврокомісія, – так званих "репараційних позик".
  • Два тижні тому стало відомо, що переговори між представниками Єврокомісії та урядом Бельгії щодо плану використати заморожені російські активи для кредиту Україні на суму 140 мільярдів євро завершилися без прориву.
  • Бельгія наполягає, щоб інші країни ЄС надали фінансові гарантії у разі можливихризиків, пов’язаних із кредитом, забезпеченим активами Росії, замороженими на її території.
  • Міністри фінансів країн ЄС планують повернутися до обговорення під час зустрічі Ecofin у Брюсселі цього місяця. Єврокомісія має представити список альтернативних варіантів фінансування України, якщо погодити використання російських активів не вдасться.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies