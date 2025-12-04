Британія виділяє 10 млн фунтів на ремонт тепло- і водопостачання в Україні

Цей транш входить до ширшого гуманітарного пакета в розмірі 100 млн фунтів.

Великобританія надасть Україні 10 млн фунтів на відновлення систем опалення і водопостачання, що зазнали критичних ушкоджень через російські обстріли.

Про це повідомило британське посольство у Києві з посиланням на слова міністерки закордонних справ Іветт Купер під час зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі.

За словами Купер, йдеться про термінову підтримку, яка допоможе українцям пройти зимовий сезон попри масовані атаки РФ на енергетичну та критичну інфраструктуру.

Цей транш входить до ширшого гуманітарного пакета в розмірі 100 млн фунтів, про який міністерка оголосила під час свого візиту до Києва у вересні цього року.

Британське посольство наголосило, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну у зміцненні її стійкості перед російською агресією та у забезпеченні базових потреб населення.