Британія виділяє 10 млн фунтів на ремонт тепло- і водопостачання в Україні

Цей транш входить до ширшого гуманітарного пакета в розмірі 100 млн фунтів.

глава МЗС Британії Іветт Купер
Фото: EPA/UPG

Великобританія надасть Україні 10 млн фунтів на відновлення систем опалення і водопостачання, що зазнали критичних ушкоджень через російські обстріли. 

Про це повідомило британське посольство у Києві з посиланням на слова міністерки закордонних справ Іветт Купер під час зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі.

За словами Купер, йдеться про термінову підтримку, яка допоможе українцям пройти зимовий сезон попри масовані атаки РФ на енергетичну та критичну інфраструктуру.

Цей транш входить до ширшого гуманітарного пакета в розмірі 100 млн фунтів, про який міністерка оголосила під час свого візиту до Києва у вересні цього року.

Британське посольство наголосило, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну у зміцненні її стійкості перед російською агресією та у забезпеченні базових потреб населення.
