Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
ГоловнаЕкономікаБізнес

Студія “Квартал 95” зареєструвала нову компанію без Міндіча

"Наш новий контент буде вироблено новою компанією” ТОВ “Квартал ЮА”.

Студія “Квартал 95” зареєструвала нову компанію без Міндіча

Студія “Квартал 95” зареєструвала компанію ТОВ “Квартал ЮА”, яка буде новою юридичною особою продакшну. 

Про це пише “Детектор медіа” з посиланням на пресслужбу “Кварталу 95”.

Відповідна інформація також зʼявилася в системі YouControl.

“До складу її засновників входять люди, які створювали “Квартал 95” від самого початку. Тімур Міндіч не має жодного стосунку до ТОВ “Квартал ЮА”. Наш новий контент буде вироблено саме цією новою компанією”, — повідомили у “Кварталі 95”.

Власниками ТОВ “Квартал ЮА” є: 

  • Сергій Шефір (54,5%), 
  • Ірина Пікалова (10,5%),
  • Сергій Казанін (7%), 
  • Євген Кошовий (7%), 
  • Юрій Крапов (7%), 
  • Роман Маров (7%), 
  • Олександр Пікалов (7%). 

Розмір статутного фонду – 1 мільйон гривень.

У подальшому студія планує вести всю виробничу діяльність через ТОВ “Квартал ЮА”.

“Уся наша робота, творчі рішення та управлінські процеси здійснюються виключно командою “Кварталу 95” та не залежать від сторонніх осіб. Санкції, запроваджені проти Тімура Міндіча, стосуються виключно фізичної особи і не пов’язані з діяльністю “Кварталу 95” чи виробництвом контенту. Тімур Міндіч не бере участі в операційній, творчій чи управлінській діяльності “Кварталу 95”, і ми не здійснюємо та не плануємо здійснювати з ним жодної спільної роботи. Водночас, відповідно до чинного законодавства України, ми не можемо вчиняти жодних дій щодо відчуження або перерозподілу його частки у ТОВ “Квартал 95”. Тому ТОВ “Квартал 95” продовжує існувати відповідно до законодавства України”, – додали у пресслужбі.

  • Раніше Студія "Квартал 95" заявляла, що Тимур Міндіч не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди.
  • Бізнесмен, співвласник “Кварталу 95” Міндіч, якого підозрюють в організації корупційної схеми в енергетиці та проти якого 13 листопада президент запровадив санкції, володіє медійними компаніями та ефірним каналом.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies