Студія "Квартал 95" заявила, що події навколо співвласника студії Міндіча не мають стосунку до її роботи

У студії "Квартал 95" стверджують, що події навколо бізнесмена та співвласника студії Тимура Міндіча, який виявився учасником схеми масштабної корупції у сфері енергетики та виїхав за кордон, не мають стосунку до діяльності студії.
У заяві студії наголошується, що співвласник має юридичний зв’язок зі студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди.
"Просимо не використовувати бренд «Квартал 95» у спекулятивних чи політизованих контекстах", - йдеться в повідомленні.
Згідно з даними YouControl, Міндіч є одним з трьох співзасновників ТОВ "Квартал 95" та володіє 50% компанії. Іншими співвласниками є Сергій Шефір (37,5%) та Андрій Яковлев (12,5%). Керівником та уповноваженою особою зазначена Ірина Пікалова. Основний вид діяльності компанії – "Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм".
Операція "Мідас"
- 10 листопада НАБУ заявило про спецоперацію з викриття корупції у сфері енергетики. Слідство встановило, що учасники злочинної організації вибудували масштабну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема - на "Енергоатом".
- Працівники НАБУ провели обшуки в бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, а також у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики.
- Мідіч фігурує у справі як керівник злочинної організації. На плівках перехоплених розмов його називають "Карлсоном".
- 11 листопада правоохоронці у межах розслідування справи про корупцію в енергетиці затримали п'ятьох осіб, а про підозру повідомили сімом особам. Зокрема бізнесмену - керівникові злочинної організації, колишньому раднику міністра енергетики, виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки НАЕК "Енергоатом", а також чотирьом особам - працівникам бек-офісу з легалізації коштів.
- За даними "Української правди" Міндіч покинув Україну за декілька годин до обшуків НАБУ.
- Президент Володимир Зеленський у понеділковому вечірньому відеозверненні наголосив на невідворотності покарання для корупціонерів.