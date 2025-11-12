Студія "Квартал 95" заявила, що події навколо співвласника студії Міндіча не мають стосунку до її роботи

У заяві сказано, що співвласник "має юридичний зв’язок зі студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди".

У студії "Квартал 95" стверджують, що події навколо бізнесмена та співвласника студії Тимура Міндіча, який виявився учасником схеми масштабної корупції у сфері енергетики та виїхав за кордон, не мають стосунку до діяльності студії.

"Просимо не використовувати бренд «Квартал 95» у спекулятивних чи політизованих контекстах", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними YouControl, Міндіч є одним з трьох співзасновників ТОВ "Квартал 95" та володіє 50% компанії. Іншими співвласниками є Сергій Шефір (37,5%) та Андрій Яковлев (12,5%). Керівником та уповноваженою особою зазначена Ірина Пікалова. Основний вид діяльності компанії – "Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм".

Операція "Мідас"