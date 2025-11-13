Головне за ніч та ранок четверга, 13 листопада: понад 220 боєзіткнень, бої за Покровськ

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 226 боїв.

Найбільше боїв пройшло на Покровському (81), Костянтинівському (34) та Лиманському (32) напрямках фронту.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 180 російських солдатів, 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, 2 засоби ППО. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 13.11.25 орієнтовно склали близько 1 155 360.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів щодо припинення вогню у війні Росії проти України, йдеться у спільній заяві за результатами зустрічі міністрів закордонних справ G7.

“Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою”, - йдеться у документі.

Міністри домовились збільшити економічні витрати для Росії та вивчити заходи проти країн та організацій, які допомагають фінансувати воєнні зусилля Росії.

Також “Велика сімка” засудила надання Росії військової допомоги КНДР та Іраном, а також надання зброї та компонентів подвійного використання Китаєм. Міністри наголосили, що це є вирішальним фактором, що сприяє війні Росії.

Американські конгресмени виклали у вільний доступ близько 23 тисяч сторінок матеріалів, пов'язаних із злочинами сексуального характеру, вчиненими фінансистом Джеффрі Епштейном.

Як пише BBC, серед документів є три електронні листи Епштейна, в одному з яких згадується Дональд Трамп. Злочинець пише, що тоді ще майбутній президент "провів кілька годин у його домі з нею" - йдеться про одну із жертв його насильства.

У Білому домі демократів, причетних до публікації документів, звинуватили у створенні "фейкового наративу" проти Трампа. Сам глава держави написав, що його політичні опоненти намагаються відволікти увагу від своїх "провалів, найбільшим з яких є шатдаун".

До слова, Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про бюджетне фінансування, раніше затверджений Сенатом. Таким чином завершився найдовший період урядового шатдауну в історії країни.

Як пише BBC, фінальний підсумок голосування - 222 голоси "за" та 209 "проти". Хоча республіканцям вистачало більшості для ухвалення рішення, їхня перемога стала ще більш переконливою завдяки шістьом демократам, які підтримали законопроєкт всупереч позиції партії.

Документ не містить гарантій щодо системи охорони здоров'я, на яких упродовж понад місяця наполягала Демократична партія. Є лише обіцянка, що продовження дії Акту про доступне медичне забезпечення буде винесено на додаткове голосування, яке має відбутися у грудні.

Президент Дональд Трамп документ уже підписав.

Тримаймося!