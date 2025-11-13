Конгрес США схвалив закон про припинення шатдауну

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про бюджетне фінансування, раніше затверджений Сенатом. Таким чином завершується найдовший період урядового шатдауну в історії країни.

Як пише BBC, фінальний підсумок голосування - 222 голоси "за" та 209 "проти". Хоча республіканцям вистачало більшості для ухвалення рішення, їхня перемога стала ще більш переконливою завдяки шістьом демократам, які підтримали законопроєкт всупереч позиції партії.

Документ не містить гарантій щодо системи охорони здоров'я, на яких упродовж понад місяця наполягала Демократична партія. Є лише обіцянка, що продовження дії Акту про доступне медичне забезпечення буде винесено на додаткове голосування, яке має відбутися у грудні.

Президент США Дональд Трамп, за інформацією з Вашингтона, планує підписати закон про завершення шатдауну невідкладно у прямому етері американського телебачення.