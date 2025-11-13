США запровадили санкції проти осіб і компаній, причетних до виробництва іранських ракет і дронів

Серед них є і українські фірми.

Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти 32 осіб та компаній з Ірану, ОАЕ, Туреччини, Китаю, Гонконгу, Індії, Німеччини та України, які беруть участь у мережах постачання для іранської програми балістичних ракет і безпілотників.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

Як заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Джон К. Герлі, Іран продовжує використовувати міжнародну фінансову систему для відмивання коштів, закупівлі компонентів для ядерної та звичайної зброї й підтримки терористичних угруповань.

У Міністерстві фінансів зазначили, що санкції спрямовані на мережі постачання ключових компонентів, зокрема, прекурсорів ракетного палива, які Іран намагається відновити після втрати частини потенціалу під час 12-денної війни.

Вашингтон вважає, що ці мережі становлять загрозу для військових США, їхніх союзників на Близькому Сході та для цивільного судноплавства у Червоному морі.

Щодо українських фірм, то відомо про дві компанії. Imperativ Ukraina та Ekofera LLC зареєстровані на іранського агента із закупівель Бахрама Табібі і призначені для закупівлі та постачання аерокосмічних матеріалів, включно з авіагоризонтами та магнітометрами, для Іранської авіабудівної промислової компанії (HESA). Остання, як відомо, виробляє іранські військові літаки.