Reuters: порт у Новоросійську призупинив експорт нафти після дронової атаки

Магістральний оператор російського нафтопроводу "Транснєфть" також був змушений призупинити постачання.

Reuters: порт у Новоросійську призупинив експорт нафти після дронової атаки
Морський порт Новоросійська
Фото: Вікіпедія

Російський чорноморський порт Новоросійськ у п’ятницю,14 листопада, призупинив експорт нафти після атаки українського безпілотника

Про це агентство Reuters повідомили два джерела в галузі.

Магістральний оператор російського нафтопроводу "Транснєфть" також був змушений призупинити постачання до Новоросійська. У компанії від коментарів відмовилися.

Раніше в п'ятницю у РФ поскаржилися, що безпілотники пошкодили пришвартоване судно, житлові будинки та нафтобазу в Новоросійську, ключовому пункті експорту російської нафти.

Каспійський трубопровідний консорціум, що експортує нафту з Казахстану через сусідній термінал, також зупинив відвантаження нафти до завершення режиму тривоги через БПЛА.

Поставки сирої нафти через Новоросійськ у жовтні становили 3,22 млн тонн, або 761 тис. барелів на добу, за даними галузевих джерел. За перші 10 місяців року – 24,716 млн тонн.

Джерела також повідомили Reuters, що загалом у жовтні через Новоросійськ було експортовано 1,794 млн тонн нафтопродуктів, а з січня по жовтень – 16,783 млн тонн.
