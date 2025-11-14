До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ГоловнаСвіт

У світі скорочуються запаси ітрію через китайські експортні обмеження

Ітрій є критично важливим для найсучасніших авіадвигунів. 

У світі скорочуються запаси ітрію через китайські експортні обмеження
Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін
Фото: EPA/UPG

Світові запаси ітрію стрімко скорочуються через китайські обмеження на експорт, що вже призводить до дефіциту та різкого зростання цін, пише агенція Reuters

Аналітики попереджають: нестача цього рідкоземельного елемента може вдарити по авіабудуванню, енергетиці та виробництву напівпровідників.

Китай, який є головним постачальником ітрію, у квітні обмежив його експорт разом із шістьма іншими рідкоземельними матеріалами у відповідь на американські тарифи. Хоча після зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном частину обмежень пом’якшили, квітневі правила залишилися чинними. Експорт і далі можливий лише за наявності ліцензій Пекіна.

Наразі тримати такі дозволи складно, а видані ліцензії стосуються невеликих партій. 

Ціни на ітрієвий оксид у Європі зросли на 4400% від початку року - до $270 за кілограм. У Китаї він коштує близько $7 за кілограм, що на 16% дорожче, ніж на початку року, хоча там ціни останнім часом знижуються.

Американська Асоціація авіакосмічної промисловості наголошує, що ітрій є критично важливим для найсучасніших авіадвигунів. 

Про серйозність ситуації також говорять два представники напівпровідникової галузі: один із них оцінив проблему як «9 з 10». Керівник Great Lakes Semiconductor Річард Терстон попередив, що дефіцит ітрію подовжить виробничі цикли, підвищить собівартість і зменшить ефективність обладнання. 

Ітрій також використовують для термозахисних покриттів у газових турбінах. Японська Mitsubishi Heavy заявила, що наразі її газотурбінний бізнес не відчуває негайних проблем від розширених китайських експортних контролів.
﻿
