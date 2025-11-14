У світі скорочуються запаси ітрію через китайські експортні обмеження

Світові запаси ітрію стрімко скорочуються через китайські обмеження на експорт, що вже призводить до дефіциту та різкого зростання цін, пише агенція Reuters.

Аналітики попереджають: нестача цього рідкоземельного елемента може вдарити по авіабудуванню, енергетиці та виробництву напівпровідників.

Китай, який є головним постачальником ітрію, у квітні обмежив його експорт разом із шістьма іншими рідкоземельними матеріалами у відповідь на американські тарифи. Хоча після зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном частину обмежень пом’якшили, квітневі правила залишилися чинними. Експорт і далі можливий лише за наявності ліцензій Пекіна.

Наразі тримати такі дозволи складно, а видані ліцензії стосуються невеликих партій.

Ціни на ітрієвий оксид у Європі зросли на 4400% від початку року - до $270 за кілограм. У Китаї він коштує близько $7 за кілограм, що на 16% дорожче, ніж на початку року, хоча там ціни останнім часом знижуються.

Американська Асоціація авіакосмічної промисловості наголошує, що ітрій є критично важливим для найсучасніших авіадвигунів.

Про серйозність ситуації також говорять два представники напівпровідникової галузі: один із них оцінив проблему як «9 з 10». Керівник Great Lakes Semiconductor Річард Терстон попередив, що дефіцит ітрію подовжить виробничі цикли, підвищить собівартість і зменшить ефективність обладнання.

Ітрій також використовують для термозахисних покриттів у газових турбінах. Японська Mitsubishi Heavy заявила, що наразі її газотурбінний бізнес не відчуває негайних проблем від розширених китайських експортних контролів.