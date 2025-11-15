До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Керівна партія Індії виграла місцеві вибори у ключовому штаті

Уряду Нарендри Моді нічого не загрожує.

Керівна партія Індії виграла місцеві вибори у ключовому штаті
Нарендра Моді
Фото: EPA/UPG

Національний демократичний альянс Індії на чолі з партією "Бхаратія Джаната" Нарендри Моді переконливо переміг на виборах у третьому найбільш населеному штаті країни Біхар. 

Як пише Associated Press, попередні результати свідчать про отримання коаліцією 202 місць із 243 у парламенті регіону. "Бхаратія Джаната" самотужки здобула 89 депутатських портфелів.

Для прем'єра Моді, уряд якого з минулого року змушений працювати без абсолютної більшості у загальнонаціональному парламенті, успіх у Біхарі гарантує відносно спокійне збереження влади. Тепер Моді може зосередитися на інших штатах, які делегують найбільше обранців. 

 
