Керівна партія Індії виграла місцеві вибори у ключовому штаті

Національний демократичний альянс Індії на чолі з партією "Бхаратія Джаната" Нарендри Моді переконливо переміг на виборах у третьому найбільш населеному штаті країни Біхар.

Як пише Associated Press, попередні результати свідчать про отримання коаліцією 202 місць із 243 у парламенті регіону. "Бхаратія Джаната" самотужки здобула 89 депутатських портфелів.

Для прем'єра Моді, уряд якого з минулого року змушений працювати без абсолютної більшості у загальнонаціональному парламенті, успіх у Біхарі гарантує відносно спокійне збереження влади. Тепер Моді може зосередитися на інших штатах, які делегують найбільше обранців.