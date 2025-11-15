Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Дев'ять осіб загинули внаслідок вибуху в поліцейській дільниці в індійському регіоні Кашмір

Поранені понад 30 людей. 

Дев'ять осіб загинули внаслідок вибуху в поліцейській дільниці в індійському регіоні Кашмір
Правоохоронці та військові на місці вибуху у Кашмірі
Фото: EPA/UPG

Дев'ять людей загинули та 32 отримали поранення внаслідок детонації конфіскованих вибухових речовин у поліцейській дільниці в Кашмірі, що знаходиться під управлінням Індії.

Як пише ВВС, про це повідомили у поліції. 

Вибух стався у п'ятницю ввечері у поліцейській дільниці Наугама, а вибухівку було вилучено у Фарідабаді в північному штаті Хар'яна раніше.

Очільник поліції регіону Налін Прабхат заявив, що вибухівку направили на експертизу, але зазначив, що інцидент імовірностався через необережне поводження із небезпечними речовинами.

Правоохоронці кажуть, що це був випадковий вибух, а не теракт. Поліцейська дільниця зазнала серйозних пошкоджень внаслідок вибуху, а також постраждали сусідні будівлі та авто.

"Інтенсивність вибуху була такою, що деякі частини тіл були вилучені з сусідніх будинків, приблизно за 100-200 метрів від поліцейської дільниці", – повідомило джерело агентству Reuters.

Більшість жертв були поліцейськими, а також судово-медичними працівниками, двома фотографами місця злочину та кравцем, який був з командою.

Манодж Сінха, віце-губернатор регіону, призначений урядом Індії, висловив співчуття та заявив, що наказав провести розслідування.
