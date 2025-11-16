Стубб: припинення вогню в Україні до весни малоймовірне, Європі необхідно продовжувати підтримувати Київ

Лідер Фінляндії наголосив, що Зеленський має швидко вирішити ситуацію із корупційним скандалом, оскільки це "грає на руку Росії".

Припинення вогню в Україні до весни виглядає малоймовірним, і європейським союзникам варто зберігати та нарощувати підтримку Києва.

Про це в інтерв’ю Associated Press заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Припинення вогню в Україні малоймовірне до весни, і європейським союзникам необхідно продовжувати підтримувати країну, незважаючи на корупційний скандал, який охопив Київ", — заявив Стубб.

За його словами, Європа має запастися "sisu" — фінською витримкою та стійкістю — щоб пройти складні зимовий період, адже Росія продовжує гібридні атаки та інформаційну війну проти всього континенту.

"Я можу пояснити президенту Трампу, через що пройшла Фінляндія і як виглядає ситуація на полі бою. Якщо він прийме хоча б одну ідею з десяти — це вже добре", — зазначив Стубб, нагадуючи про досвід Фінляндії, яка після двох воєн із Росією у 1940-х роках втратила близько 10% території та погодилася на військовий нейтралітет.

Цю позицію країна змінила лише після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, вступивши до НАТО.

Президент Фінляндії наголосив, що Зеленський має швидко вирішити ситуацію із корупційним скандалом, оскільки це "грає на руку Росії".

Водночас Стубб закликав європейців посилити фінансову й військову допомогу Україні, яка стикається з нарощенням російського тиску на фронті.

"Я не дуже оптимістичний щодо припинення вогню або початку мирних переговорів цього року", — сказав він, додавши, що було б добре "хоч щось зрушити" до березня.

На його думку, ключовими питаннями на шляху до миру є гарантії безпеки для України, відновлення економіки та пошук рішення щодо територіальних претензій.

Стубб переконаний, що для того, щоб змусити Росію змінити курс, Захід має максимізувати політичний, економічний та військовий тиск на Москву.

Він запропонував використати заморожені російські активи в Європі як інструмент фінансування України та підтримати можливість завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі.

Фінський президент похвалив Трампа за санкції проти "Лукойл" і "Роснефти", але вважає, що цього недостатньо.

Минулого місяця Трамп відмовив Києву в наданні ракет "Томагавк". Проте, за словами Стубба, переговори про посилення вогневої потужності України зі США тривають.