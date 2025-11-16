Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
У Фінляндії суд відхилив скаргу на арешт яхти російського олігарха

Феміда вважає, що росіянин зберігає контроль над судном.

яхта, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У Фінляндії суд відхилив скаргу швейцарсько-бельгійського бізнесмена, який намагався оскаржити рішення про арешт розкішної 35-метрової яхти Divina Barbara, пише видання Yle.

Яхту фінські органи вилучили влітку 2022 року, оскільки дійшли висновку, що судно перебувало у користуванні російського олігарха Едуарда Худайнатова, пов’язаного з Путіним.

Бізнесмен переконував, що яхта нібито належить йому через мережу офшорних компаній, і стверджував, що Худайнатов не мав до неї жодного стосунку. У скарзі він наполягав, що саме він контролював судно через «ланцюг компаній у податкових гаванях».

Керівник виконавчої служби вимагав залишити скаргу без задоволення, вказавши, що наявні матеріали підтверджують контроль росіянина над яхтою. Він додав, що власність на судна такого класу часто приховують через складні корпоративні структури. За оцінками виконавчої служби, вартість Divina Barbara на момент придбання становила приблизно 18 млн євро. Сам бізнесмен у квітні 2024 року оцінював її ринкову ціну у 8–12 млн євро.

Окружний суд погодився із доводами виконавчої служби та постановив, що бізнесмен не довів своє право власності чи реальний контроль над яхтою. Суд дійшов висновку, що складна система офшорних компаній була створена для приховування справжнього власника, а сам заявник виконував роль підставної особи, яка діяла в інтересах Худайнатова.
