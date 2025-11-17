У Румунії евакуюють мешканців прикордонних сіл у Тульчі через ризик вибуху судна із СПГ після атаки дрона

Румунська влада ухвалила рішення про евакуацію жителів села Чеаталкіой у повіті Тулча, розташованого поблизу українського Ізмаїла, після того як російський дрон влучив у танкер зі скрапленим газом, спричинивши потужну пожежу.

Про це повідомляє румунське видання Adevarul.ro.

Рішення ухвалили під час засідання Комітету з надзвичайних ситуацій Тулчі. Евакуйованих тимчасово розмістять у приміщеннях, наданих муніципалітетом міста Тулча.

Раніше аналогічні запобіжні заходи були проведені в сусідньому селі Плауру, де жителів також попросили залишити свої домівки через ризик вибуху.

За даними Генеральної інспекції з надзвичайних ситуацій Румунії (IGSU), рішення про евакуацію ухвалили спільно з місцевою владою та підрозділами Міністерства внутрішніх справ. Евакуація охоплює як людей, так і свійських тварин, які перебувають найближче до потенційного епіцентру вибуху.

Пожежа стала наслідком нічної атаки російських дронів на українське місто Ізмаїл 17 листопада, унаслідок якої турецький газовоз Orinda загорівся на українському березі Дунаю.

Румунія посилила спостереження за ситуацією — у Тулчі активовано Комітет із надзвичайних ситуацій, який координує дії пожежників, рятувальників та медиків. Зараз на місці чергують підрозділи, що проводять моніторинг і готові оперативно реагувати у разі зміни обстановки.

Міністерство національної оборони Румунії підтвердило, що під час нічної атаки радарні системи зафіксували польоти дронів над українською територією поруч із румунським кордоном. О 02:30 для мешканців північної частини округу було розіслано повідомлення RO-Alert із попередженням про небезпеку.

У відомстві наголосили, що порушення повітряного простору Румунії не зафіксовано, однак військові проводять перевірки територій, які могли зазнати впливу події.

Румунське оборонне міністерство різко засудило російські атаки по південній Україні, назвавши їх "невиправданими ударами по цивільній інфраструктурі", що є "грубим порушенням міжнародного права".

Запобіжні заходи в прикордонному регіоні залишатимуться чинними, доки пожежу на судні не буде повністю ліквідовано і ризик вибуху не зникне.