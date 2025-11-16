ОВА: за добу з лінії фронту Донеччини евакуювали 17 дітей

Упродовж минулої доби російські окупанти 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 94 людини, у тому числі 17 дітей.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Заповідному Шахівської громади Покровського району поранено людину.
У Миколаївці Краматорського районк пошкоджено автомобіль, у Малинівці 1 людина загинула і 1 поранена.
У Слов'янську пошкоджено 3 адмінбудівлі і приватний будинок. В Андріївці поранено людину. У Павлівці Дружківської громади поранено людину. У Костянтинівці поранено людину.
Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 94 людини, у тому числі 17 дітей.
- Упродовж минулої доби через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще п’ятеро зазнали поранення.