ОВА: за добу з лінії фронту Донеччини евакуювали 17 дітей

Під російськими обстрілами опинилися два райони Донеччини.

Упродовж минулої доби російські окупанти 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 94 людини, у тому числі 17 дітей.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Заповідному Шахівської громади Покровського району поранено людину.

У Миколаївці Краматорського районк пошкоджено автомобіль, у Малинівці 1 людина загинула і 1 поранена.

У Слов'янську пошкоджено 3 адмінбудівлі і приватний будинок. В Андріївці поранено людину. У Павлівці Дружківської громади поранено людину. У Костянтинівці поранено людину.

Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 94 людини, у тому числі 17 дітей.