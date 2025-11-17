У ніч на 17 листопада росіяни атакували Чернігівщину. Постраждали енергооб'єкти, пошкоджені сільгосппідприємство і АЗС. Поранена працівниця заправки.

Як написав начальник ОВА В'ячеслав Чаус у телеграмі, за останню добу росіяни 33 рази вдарили по Чернігівщині. Зафіксували 65 вибухів.

Фото: Чернігівська ОВА наслідки російської атаки

На Корюківщині в Менській громаді було влучання БпЛА в два обʼєкти енергетичної інфраструктури. На одному із них виникла пожежа. Частина населених пунктів зараз без світла. Фахівці працюють, щоб заживити абонентів.

Також була атака по сільгосппідприємству. Загорівся ангар і 40 тонн пелет соняшнику. На місці прильотів працювали вогнеборці, пожежі вдалося загасити.

У Новгороді-Сіверському через удар БпЛА по автозаправці поранень зазнала 54-річна працівниця. Її ушпиталили. Пізно ввечері "герані" знову атакували місто. Пошкоджені житлові будинки і магазин.

Фото: ДСНС Наслідки атаки на Чернігівщину

Упродовж минулого тижня агресор 178 разів атакував Чернігівську область. За словами Чауса, було багато саме ударних дронів. 114 вдалося збити.