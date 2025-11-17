Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни атакували Чернігівщину. Постраждала енергетика, пошкоджені сільгосппідприємство і АЗС

Поранена працівниця заправки. 

​Росіяни атакували Чернігівщину. Постраждала енергетика, пошкоджені сільгосппідприємство і АЗС
наслідки російської атаки
Фото: Чернігівська ОВА

У ніч на 17 листопада росіяни атакували Чернігівщину. Постраждали енергооб'єкти,  пошкоджені сільгосппідприємство і АЗС. Поранена працівниця заправки.

Як написав начальник ОВА В'ячеслав Чаус у телеграмі, за останню добу росіяни 33 рази вдарили по Чернігівщині. Зафіксували 65 вибухів.

наслідки російської атаки
Фото: Чернігівська ОВА
наслідки російської атаки

На Корюківщині в Менській громаді було влучання БпЛА в два обʼєкти енергетичної інфраструктури. На одному із них виникла пожежа. Частина населених пунктів зараз без світла. Фахівці працюють, щоб заживити абонентів. 

Також була атака по сільгосппідприємству. Загорівся ангар і 40 тонн пелет соняшнику. На місці прильотів працювали вогнеборці, пожежі вдалося загасити. 

У Новгороді-Сіверському через удар БпЛА по автозаправці поранень зазнала 54-річна працівниця. Її ушпиталили. Пізно ввечері "герані" знову атакували місто. Пошкоджені житлові будинки і магазин.

Наслідки атаки на Чернігівщину
Фото: ДСНС
Наслідки атаки на Чернігівщину

Упродовж минулого тижня агресор 178 разів атакував Чернігівську область. За словами Чауса, було багато саме ударних дронів. 114 вдалося збити.

  • У ніч на 17 листопада росіяни атакували Україну двома ракетами та 128 безпілотниками. Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на 2 локаціях. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies