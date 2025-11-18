На Чернігівщині внаслідок російських атак загинули дві жінки. Вночі російська армія завдала низку ударів безпілотниками по місту Городня Чернігівського району.
Як повідомила обласна поліція, унаслідок атаки загинули дві місцеві мешканки, 75-річна хвора жінка та її 72-річна доглядальниця.
Ударами безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру, близько десяти житлових будинків.
Поліцейські фіксують наслідки атаки та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів.
- У ніч на 18 листопада російські війська атакували Україну 114 ударними безпілотниками і 4 балістичними ракетами. Зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.