На Чернігівщині внаслідок російських атак загинули дві жінки. Вночі російська армія завдала низку ударів безпілотниками по місту Городня Чернігівського району.

Як повідомила обласна поліція, унаслідок атаки загинули дві місцеві мешканки, 75-річна хвора жінка та її 72-річна доглядальниця.

Фото: Чернігівська обласна поліція Наслідки ударів РФ

Ударами безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру, близько десяти житлових будинків.

Поліцейські фіксують наслідки атаки та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів.

Фото: Поліція Чернігівської області Наслідки російської атаки

У ніч на 18 листопада російські війська атакували Україну 114 ударними безпілотниками і 4 балістичними ракетами. Зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).