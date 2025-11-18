Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСуспільствоВійна

На Чернігівщині росіяни вбили хвору жінку і її доглядальницю

Ворог атакував область дронами. 

На Чернігівщині росіяни вбили хвору жінку і її доглядальницю
Наслідки російської атаки
Фото: Поліція Чернігівщини

На Чернігівщині внаслідок російських атак загинули дві жінки. Вночі російська армія завдала низку ударів безпілотниками по місту Городня Чернігівського району.

Як повідомила обласна поліція, унаслідок атаки загинули дві місцеві мешканки, 75-річна хвора жінка та її 72-річна доглядальниця. 

Наслідки ударів РФ
Фото: Чернігівська обласна поліція
Наслідки ударів РФ

Ударами безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру, близько десяти житлових будинків. 

Поліцейські фіксують наслідки атаки та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів.

Наслідки російської атаки
Фото: Поліція Чернігівської області
Наслідки російської атаки
 За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).

  • У ніч на 18 листопада російські війська атакували Україну 114 ударними безпілотниками і 4 балістичними ракетами. Зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies