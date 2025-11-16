Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
РФ за минулу добу вбила і поранила шістьох цивільних на Донеччині

У Малинівці Донецької області загинув цивільний.

РФ за минулу добу вбила і поранила шістьох цивільних на Донеччині
Фото: t.me/VadymFilashkin

Упродовж минулої доби через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще п’ятеро зазнали поранення.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 15 листопада росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Малинівці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", — зазначив він.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинули 3733 цивільних та 8453 зазнали поранень внаслідок російської агресії. 

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
﻿
