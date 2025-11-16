РФ за минулу добу вбила і поранила шістьох цивільних на Донеччині

Упродовж минулої доби через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще п’ятеро зазнали поранення.
Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 15 листопада росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Малинівці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", — зазначив він.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинули 3733 цивільних та 8453 зазнали поранень внаслідок російської агресії.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.